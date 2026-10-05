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BZ назвала поездку Мерца на Украину попыткой бегства

BZ назвала поездку Мерца на Украину попыткой бегства

Поездку Фридриха Мерца в Киев в его родной Германии считают не только политической миссией, но и попыткой сбежать от проблем дома.

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