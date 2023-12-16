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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о победе над Беларусью: «Россия 25» доминировала все три периода. Тренеры зажигают, мотивируют ребят, чтобы играли с эмоциями»

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

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