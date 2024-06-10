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Асимметричный ответ: Россия может отправить оружие врагам США

Асимметричный ответ: Россия может отправить оружие врагам США

REUTERS/Anton Vaganov/Pool На ПМЭФ в Санкт Петербурге президент России Владимир Путин не просто посылает новый сигнал Западу, а совершенно точно обозначает, как и чем мы не только можем, но и, что важнее, готовы ответить.

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