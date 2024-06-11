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Александр Скубченко: Украина настолько колония, что иноагенты там — чиновники

Александр Скубченко: Украина настолько колония, что иноагенты там — чиновники

Верховная Рада поддержала закон, которым предлагается установить должностным лицам органов госвласти и органов местного самоуправления выплаты в связи с выполнением обязанностей по программам, финансируемым за счет средств бюджетной поддержки, помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений.

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