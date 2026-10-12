Самолеты SSJ-100 получили Одобрение главного изменения типовой конструкции

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Самолеты SSJ-100 с двигателями SaM146 и увеличенной дальностью (RRJ-95B-100/LR-100) получили Одобрение главного изменения (ОГИ) типовой конструкции.
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