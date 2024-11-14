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FT: Украинские мужчины стали относиться к мобилизации как к смертному приговору

FT: Украинские мужчины стали относиться к мобилизации как к смертному приговору

Украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором из-за того, что служба в ВСУ носит бессрочный характер, пишет газета Financial Times.

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