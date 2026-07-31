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Зеленский снова обратился к Трампу, но теперь за услугами от Илона Маска

Во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой содействовать получению разрешения на использование системы Starlink над территорией России с целью повышения эффективности ударов БПЛА.

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