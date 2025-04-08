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Тайны дневников Брежнева: какие секреты генсека они содержали?

Тайны дневников Брежнева: какие секреты генсека они содержали?

«Дневников на войне я не вёл», — так начинается книга Леонида Брежнева «Малая земля». В мирной жизни политик постоянно записывал свои мысли и не изменял этой привычке до конца дней.

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