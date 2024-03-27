Перед судом предстанет жительница Чеченской Республики, совершившая мошенничество

Следователями ОМВД России по Урус-Мартановскому району окончено производством и направлено в Урус-Мартановский городской суд уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы г.
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