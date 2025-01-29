В России запустили новый интернет-портал к 80-летию Великой Победы

Новый интернет-портал к 80-летию Великой Победы запустили в России. Он объединил исторические материалы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, о городах-героях, архивные документы и фотографии, а также график проведения акций, посвященных памятной дате.
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