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Не мальчик, не девочка - просто "оно". Дурной пример США - сигнал России

Не мальчик, не девочка - просто "оно". Дурной пример США - сигнал России

Dominika Zarzycka ZUMAPRESS.com/Globallookpress  В Калифорнии принят закон, согласно которому крупные магазины детских товаров обязаны открыть у себя гендерно-нейтральные отделы.

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