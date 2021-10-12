Не мальчик, не девочка - просто "оно". Дурной пример США - сигнал России

Dominika Zarzycka ZUMAPRESS.com/Globallookpress В Калифорнии принят закон, согласно которому крупные магазины детских товаров обязаны открыть у себя гендерно-нейтральные отделы.
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