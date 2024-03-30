Финита ля комедия: почему нельзя пить с утра, даже когда все надоело

Непрекращающаяся чреда неудач и стресс в жизни рано или поздно выматывают человека. Такое может случиться с каждым, но некоторые люди стремятся найти успокоение в весьма примитивных формах расслабления — в алкоголе.
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