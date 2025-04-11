Невский все-таки частично перекрыли. Закрыт участок от Садовой в сторону Дворцовой. Как сообщает корреспондент Мойки78, до проехать только общественному транспорту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Невский все-таки частично перекрыли. Закрыт участок от Садовой в сторону Дворцовой. Как сообщает корреспондент Мойки78, до проехать только общественному транспорту.