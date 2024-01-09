«Дырку голода заткнуть»: на Украине пожаловались на дефицит снарядов и дронов

Правительство Украины заявляет низкие объемы производства дронов для ВСУ. Выпуск беспилотников необходимо увеличить в три раза, сообщил специалист по разработке и производству БПЛА, офицер армии Незалежной Юрий Касьянов в беседе с YouTube-каналом Radio NV.
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