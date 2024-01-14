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В речи Сунака в Киеве заметили один серьезный нюанс

В речи Сунака в Киеве заметили один серьезный нюанс

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Британский премьер-министр Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский разошлись в формулировках, говоря о заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности, пишет "Украинская правда".

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