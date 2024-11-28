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Хуситы и правда едут в Россию, но не воевать а обучаться на новых ракетах

Хуситы и правда едут в Россию, но не воевать а обучаться на новых ракетах

Британская газетка Financial Times, основываясь на данных британской разведки, разразилась очередным сенсационным расследованием, про поводу очередного злодеяния России, результаты которого могут нас только порадовать.

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