Хуситы и правда едут в Россию, но не воевать а обучаться на новых ракетах

Британская газетка Financial Times, основываясь на данных британской разведки, разразилась очередным сенсационным расследованием, про поводу очередного злодеяния России, результаты которого могут нас только порадовать.
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