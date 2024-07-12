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CNN: США и Германия сорвали «российский план» по убийству главы оборонного концерна Rheinmetall

фото: Сам Армин Паппергер заявил, что верит информации CNN о якобы плане покушения. Журналисты телевизионного канала CNN, ссылаясь на неназванных чиновников на Западе в целом и в США в частности, заявили о том, что в 2024 году американская разведка узнала о якобы планах Москвы устранить генерального директора оборонного концерна Rheinmetall в Германии Армина Паппергера.

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