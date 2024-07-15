На Таганае началась тихая охота

На Тагане стартовал грибной сезон. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году первыми появились боровики и маслята, хотя обычно тихая охота в лесах заповедника начинается со сбора подосиновиков и подберёзовиков.
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