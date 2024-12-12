Боевики в Сирии не решились атаковать российскую военную колонну Российские военные продолжают перемещаться по Сирии, несмотря на падение режима Асада.
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Боевики в Сирии не решились атаковать российскую военную колонну Российские военные продолжают перемещаться по Сирии, несмотря на падение режима Асада.
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