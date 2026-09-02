Российские силы ПВО сбили три беспилотника, направлявшихся на Москву

2 сентября 2026 года российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся на Москву.
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