В Тверскую область придет циклон «Ольга»

Тверскую область ждут сильные снегопады. Об этом говорят прогнозы синоптиков гидрометцентра России. РИА Новости сообщают что в сторону Москвы движется циклон «Ольга», несущий примерно четверть месячной нормы осадков.
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