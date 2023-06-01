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БОМБАРДИРОВЩИКИ-ВЕРНАЯ ПРИМЕТА «ДЕМОКРАТИИ»

БОМБАРДИРОВЩИКИ-ВЕРНАЯ ПРИМЕТА «ДЕМОКРАТИИ»

Пара американских бомбардировщиков B-1B Lancer, взлетев с базы в Великобритании, совершила демонстративный облёт Сараева и ряда других городов Боснии и Герцеговины.

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