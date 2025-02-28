Телемост связал города и страны

Молодёжь из клубов юных дипломатов Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Ханымея, Волновахи, Луганска и ученики школ при посольстве России в Китайской Народной Республике приняли участие в международном телемосте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.