Телемост связал города и страны

Молодёжь из клубов юных дипломатов Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Ханымея, Волновахи, Луганска и ученики школ при посольстве России в Китайской Народной Республике приняли участие в международном телемосте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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