Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта Люсьен Руссело. Лассаль в ЕгиптеФранцузского генерала Лассаля многие помнят лишь по одной хлес.
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