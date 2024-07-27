НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»

Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»

Церемония прошла 26 июля в Париже. Президент Ла Лиги опубликовал скрин трансляции церемонии в моменте с отсылкой к «Тайной вечере» (монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа с учениками – Sports), заявив, что это оскорбление христиан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх