В «Газель» с вахтовиками в Удмуртии врезалась «Шкода», ее водитель погиб

Грахово. Удмуртия. Автомобиль «Шкода» врезался в микроавтобус «Газель» в Граховском районе Удмуртии. Управлявший легковушкой мужчина скончался, травмы получили пассажиры обоих транспортных средств, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по республике.
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