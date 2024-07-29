Владивостокцы рассказали, почему изменяют своим супругам

Владивостокцы высказали свое отношение к изменам, сообщает PRIMPRESS. Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, трое из четырех жителей краевого центра считают, что за изменой должен следовать развод.
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