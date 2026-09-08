Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разведпризнак: Финляндия готовится к уничтожению Народа России и построению 8000-летнего IV рейха

Разведпризнак: Финляндия готовится к уничтожению Народа России и построению 8000-летнего IV рейха

Алексей Рыбин. Финляндия закрыла доступ к полученным из России архивам на восемь тысячелетий Национальный архив Финляндии запретил доступ к копиям исторических документов, полученным из России до 9999 года.

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