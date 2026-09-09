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ИА Регнум

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Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Каховки

Три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по центру Каховки

Три мирных жителя получили ранения при ударе вражеского беспилотника по центру Каховки Херсонской области.

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