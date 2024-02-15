"Деньги, единственное, что от вас нужно, а так то мы независимые", - Абхазия в очередной раз отказалась от России

Нина Иванова

Жаль,мой сынок был миротворцем в Абхазии,пролил там свою кровь ,погиб. Помню,ездила в двухтысячном в Абхазию,и мне абхазки рассказывали, почему они ходят в чёрном и показывали двусторонние медальоны,где внутри на одной стороне сын,на другой племянник или ещё кто-то близкий,которых убили грузины.Рассказывали ,какая резня была.И тогда, когда я была,ездила на место гибели сына,впереди ехал БТР, солдат вскакивал,проверял дорогу миноискателем и ехали дальше.Рассказывали,что через реку Ингури переправлялись до сих пор грузинские банды и убивали.Вспоминали ужас,когда был грузинско абхазский конфликт.Все забыли?Почему наши сыны должны подставлять свои головы за тех,кто ненавидит их?Господи,когда же мы поймём,что чем больше мы отдаём не своим,тем больше нас презирают?!Мы,русские,жалостливые,всегда готовы прийти на помощь.А нам?Когда же уже в первую очередь мы будем для себя,для народа?Никогда?Мне уже скоро 69 и всю жизнь слышала ещё немного поднапрячься,ещё немного потерпеть ,и тогда....