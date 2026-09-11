Глава расследования возможного заговора против Трампа Дидженова подал в отставку

Американский юрист и бывший прокурор по столичному округу Колумбия Джозеф Дидженова, возглавляющий расследование возможного заговора в разведывательном сообществе США против президента страны Дональда Трампа, ушел в отставку.
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