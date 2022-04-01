Украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде

Два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высотеПострадавших нет (информация о двух пострадавших не подтвердилась), горит восемь резервуаров с топливом, каждый по 2 тысячи кубометров;Вероятно эти вертушки перепутали с нашими.