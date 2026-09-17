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Царьград

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Зимой будет прорыв фронта: Признание, которого ждали

Зимой будет прорыв фронта: Признание, которого ждали

На Украине уже бьют тревогу перед зимой: командир подразделения БПЛА признал, что Россия резко нарастила производство дронов и количество расчётов на фронте и предположил, что может последовать прорыв фронта.

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