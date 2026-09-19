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"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Верхушка в Киеве окончательно узурпировала власть: казнокрадам нужна бесконечная война .

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