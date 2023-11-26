Умерла актриса из "Бумбараша", "Улиц разбитых фонарей" Наталия Дмитриева. Биография, причина кончины

Заслуженная актриса России умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.Печальная вести пришли накануне от творческой труппы Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке о том, что на 79 году жизни скончалась заслуженная актриса России Наталия Дмитриева.
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