Умерла актриса из "Бумбараша", "Улиц разбитых фонарей" Наталия Дмитриева. Биография, причина кончины

Заслуженная актриса России умерла в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.Печальная вести пришли накануне от творческой труппы Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке о том, что на 79 году жизни скончалась заслуженная актриса России Наталия Дмитриева.