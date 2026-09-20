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Zero Hedge

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"Not Enough Raw Material!" - Resource Wars Put Tungsten In Crosshairs As Western Rearmament Supercycle Looms

"Not Enough Raw Material!" - Resource Wars Put Tungsten In Crosshairs As Western Rearmament Supercycle Looms

"Not Enough Raw Material!" - Resource Wars Put Tungsten In Crosshairs As Western Rearmament Supercycle Looms Submitted by Almonty Industries CEO Lewis Black,  The UK just invested £71m to restart a tungsten mine, with an option on half the output.

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