Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, указав на необходимость дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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