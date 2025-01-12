Приговор «ласковому убийце». Появился новый метод лечения гепатита С

Гепатит С — это вирусное заболевание, при котором в основном страдает печень. Инфекция формирует в органе хронический воспалительный процесс, в результате здоровая ткань покрывается рубцовой, и образуется уплотнение — фиброз, который может привести к циррозу или раку печени.