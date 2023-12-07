Прямая линия с губернатором Глебом Никитиным

7 декабря 2023 года — Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Смотрите в 13:00 трансляцию в прямом эфире: Также трансляцию можно смотреть в эфире телекомпаний «Нижний Новгород 24», ННТВ, Волга, «Волга 24», телекомпании «Дзержинск», на национальной платформе СМОТРИМ.