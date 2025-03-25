В Болгарии рассказали о недопустимости размещения французского ядерного оружия

В Болгарии не допустят размещения французского ядерного оружия на территории страны, если правительство заявит о таких планах, рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета по внешней политике парламента государства, член оппозиционной партии «Возрождение» Ангел Георгиев.
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