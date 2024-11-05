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Радослав Сикорский: Киев не выполнил обещание по эксгумации жертв Волынской резни

Радослав Сикорский: Киев не выполнил обещание по эксгумации жертв Волынской резни

Сикорский пожаловался на то, что Киев не сдержал своего обещаяни по вопросу Волынской резни.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разочарован тем, что Киев, вопреки обещаниям не решает важный вопрос.

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