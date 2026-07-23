Единство Запада подорвано тротилом: Варшава под подозрением

Юрий Ильинов

Казарма вместо пляжа: в ГД предложили отправить депутатов на военные сборы Володин предложил заменить отпуска депутатов военными сборами. В Госдуме объяснили, зачем политикам армейская подготовка Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо отпусков. По его мнению, личное знакомство с армейской службой поможет парламентариям ответственнее принимать решения по вопросам обороны. «Политикам отпусков не бывает» Володин считает, что парламентарии должны лучше понимать устройство Вооружённых сил и особенности военного строительства страны. «Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», — заявил Володин. Он подчеркнул, что подобные мероприятия можно проводить вместо отпусков, поскольку, по его выражению, «у политиков отпусков не бывает». Депутатов хотят приблизить к армии Далеко не все депутаты проходили срочную службу или обладают военно-учетной специальностью, пояснил Володин. Парламентарии ежедневно принимают законы, влияющие на развитие армии. Следовательно, личный опыт взаимодействия с военными поможет ответственнее оценивать подобные инициативы. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин поддержал обсуждение инициативы и сообщил, что конкретные параметры будут определены дополнительно. Предварительно предстоит согласовать: сроки проведения сборов; продолжительность подготовки; место проведения занятий; программу обучения депутатов; организационные вопросы участия парламентариев. Окончательное решение будет приниматься после совместной проработки инициативы Госдумой и Минобороны РФ. «Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке», — прокомментировал инициативу спикера Милонов. Инициатива прозвучала после принятия нового закона Предложение Володина появилось сразу после рассмотрения Госдумой закона, расширяющего возможность заключения контрактов на военную службу отдельными категориями граждан. Документ приняли одновременно с поправками в статью 78.1 Уголовного кодекса России, сообщила «Газета.ру». Они регулируют порядок освобождения отдельных лиц от уголовной ответственности при заключении контракта на военную службу в предусмотренных законом случаях. Как проходят военные сборы в России Военные сборы в России проводятся на основании указа президента. В декабре 2025 года Владимир Путин подписал документ о проведении сборов в 2026 году. Они могут проходить: в Вооруженных силах России; в Росгвардии; в органах государственной охраны; в подразделениях ФСБ. Продолжительность одного сбора не превышает двух месяцев. Конкретные сроки определяет военное руководство, а граждан вызывают через военные комиссариаты. Российское законодательство предусматривает административную ответственность за неявку на сборы без уважительных причин. Размер штрафа составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, если гражданин после получения повестки не является в военкомат более 20 дней, к нему могут применяться дополнительные ограничения. Среди них запрет на выезд за границу и ограничения при получении кредитов.