Единство Запада подорвано тротилом: Варшава под подозрением WSJ: цепочка производства снарядов стала для НАТО удавкой «Ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе упивались собственным виртуальным превосходством.
Единство Запада подорвано тротилом: Варшава под подозрением
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Казарма вместо пляжа: в ГД предложили отправить депутатов на военные сборы Володин предложил заменить отпуска депутатов военными сборами. В Госдуме объяснили, зачем политикам армейская подготовка Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо отпусков. По его мнению, личное знакомство с армейской службой поможет парламентариям ответственнее принимать решения по вопросам обороны. «Политикам отпусков не бывает» Володин считает, что парламентарии должны лучше понимать устройство Вооружённых сил и особенности военного строительства страны. «Надо и министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», — заявил Володин. Он подчеркнул, что подобные мероприятия можно проводить вместо отпусков, поскольку, по его выражению, «у политиков отпусков не бывает». Депутатов хотят приблизить к армии Далеко не все депутаты проходили срочную службу или обладают военно-учетной специальностью, пояснил Володин. Парламентарии ежедневно принимают законы, влияющие на развитие армии. Следовательно, личный опыт взаимодействия с военными поможет ответственнее оценивать подобные инициативы. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин поддержал обсуждение инициативы и сообщил, что конкретные параметры будут определены дополнительно. Предварительно предстоит согласовать: сроки проведения сборов; продолжительность подготовки; место проведения занятий; программу обучения депутатов; организационные вопросы участия парламентариев. Окончательное решение будет приниматься после совместной проработки инициативы Госдумой и Минобороны РФ. «Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке», — прокомментировал инициативу спикера Милонов. Инициатива прозвучала после принятия нового закона Предложение Володина появилось сразу после рассмотрения Госдумой закона, расширяющего возможность заключения контрактов на военную службу отдельными категориями граждан. Документ приняли одновременно с поправками в статью 78.1 Уголовного кодекса России, сообщила «Газета.ру». Они регулируют порядок освобождения отдельных лиц от уголовной ответственности при заключении контракта на военную службу в предусмотренных законом случаях. Как проходят военные сборы в России Военные сборы в России проводятся на основании указа президента. В декабре 2025 года Владимир Путин подписал документ о проведении сборов в 2026 году. Они могут проходить: в Вооруженных силах России; в Росгвардии; в органах государственной охраны; в подразделениях ФСБ. Продолжительность одного сбора не превышает двух месяцев. Конкретные сроки определяет военное руководство, а граждан вызывают через военные комиссариаты. Российское законодательство предусматривает административную ответственность за неявку на сборы без уважительных причин. Размер штрафа составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме того, если гражданин после получения повестки не является в военкомат более 20 дней, к нему могут применяться дополнительные ограничения. Среди них запрет на выезд за границу и ограничения при получении кредитов.
Ответить
1 м.
Юрий Ильинов
Новый козырь фронта: спецотряды ТОС начали охоту за пунктами БПЛА В России сформировали специальные отряды тяжёлых огнемётных систем для выполнения наиболее важных задач в зоне СВО. Новые подразделения уже работают над поражением пунктов управления беспилотниками и укреплённых позиций врага. В составе войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ сформировали спецотряды тяжёлых огнемётных систем (ТОС). Новые подразделения уже начали выполнять важнейшие задачи в зоне специальной военной операции. Они активно уничтожают пункты управления беспилотниками и укреплённые районы противника. Уничтожение командных узлов и расчётов БПЛА позволяет снизить активность вражеских дронов над линией фронта и повышает эффективность работы штурмовых групп. Залпы тяжёлых огнемётов полностью выжигают инфраструктуру противника, включая готовую технику, пульты управления и антенны. Формирование подразделений дало возможность сконцентрировать максимальную огневую мощь на ключевых участках наступления. «Выбор для выполнения особых задач на ТОСы пал неслучайно — многое определил тип боеприпаса, который использует система, — объяснил эксперт. — Это чрезвычайно эффективный и обладающий огромной разрушительной силой инструмент для вскрытия эшелонированной обороны или уничтожения укреплённых объектов» – подчеркнул военный эксперт Олег Желтоножко. По оценке военных экспертов, создание специализированных отрядов ТОС в составе войск РХБЗ стало закономерным решением с учётом современных задач на поле боя. Пункты управления БПЛА нередко размещаются в подвалах зданий, глубоких блиндажах или небольших тщательно замаскированных укреплениях. По этой причине ранее их поражение обычной артиллерией могло занимать много времени и требовать большого расхода боеприпасов. беспилотник «Молния-ПВО» открыл охоту на «Хорнеты» ВСУ,
Ответить
1 м.
Свежие комментарии