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Несекретные материалы

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Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине

Россия на фоне пробуксовки переговоров получает возможность накопить ресурсы для будущих ударов с высокой плотностью в нужный момент – в ответ на обострение или для срыва попыток ВСУ перейти к активным действиям.

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Комментарии
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В
Владимир
Путин не прав, нельзя прекращать бить по СВУ. Надо бить и побеждать.
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14 час.
Юрий Астахов
ВСУ плюют на договоренности, Трамп только болтает и продолжает давать оружие, поставлять разведанные, Нам пора бомбить их электростанции,.транспорт, водонапорки и пр...
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Хох&#39;лы никого не боятся, за ними Макрон и Стармер!
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8 час.
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