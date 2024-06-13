Маск: на заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов

Американский предприниматель Илон Маск пообещал акционерам компании Tesla, что уже в следующем году несколько тысяч человекоподобных роботов Optimus будут работать на заводах по производству электромобилей, сообщает ТАСС.
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