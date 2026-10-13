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Татар-информ

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Жители Татарстана разместили более 34,7 тыс. резюме на портале «Работа в России»

Жители Татарстана разместили более 34,7 тыс. резюме на портале «Работа в России»

Более 34,7 тыс. резюме разместили жители Татарстана на портале «Работа в России» с начала года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кадрового центра «Работа в России» РТ.

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