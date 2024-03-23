Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось выбраться из ада в Crocus City Hall

Шоумен Сергей Светлаков поделился страшными моментами спасения из горящего Crocus City Hall. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак телеведущий рассказал, как ему удалось выбраться из здания, уже попрощавшись с жизнью.
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