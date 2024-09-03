Время вкладывать: ставки по депозитам вновь приблизились к ключевой Ирэн ОрлонскаяЗа последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам на срок до одного года в десяти крупнейших банках возросли на 0,6 процентного пункта.
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