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В Чехии раскритиковали хоккеиста СКА Яшкина за игру в форме милитари

В Чехии раскритиковали хоккеиста СКА Яшкина за игру в форме милитари

Появление нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина на льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи» (6:5 ОТ) в форме расцветки милитари раскритиковал президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик.

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