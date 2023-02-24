В Чехии раскритиковали хоккеиста СКА Яшкина за игру в форме милитари

Появление нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина на льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи» (6:5 ОТ) в форме расцветки милитари раскритиковал президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик.