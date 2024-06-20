Ростех запатентовал 3D-печать деталей с помощью электронного луча

Фото: Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, испытал и запатентовал новую технологию создания металлических деталей путем электронно-лучевой сварки.
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