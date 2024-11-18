Лига наций. Испания против Швейцарии, Португалия в гостях у Хорватии

Сборная Испания примет Швейцарию, Португалия сыграет в гостях с Хорватией. Лига наций 6-й тур Сербия – Дания Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Gradski stadion Dubočica» превью матча онлайн статистика коэффициенты Испания – Швейцария Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Элиодоро Родригес Лопес» превью матча онлайн статистика коэффициенты Румыния – Кипр Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Болгария – Беларусь Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Васил Левски» превью матча онлайн статистика коэффициенты Люксембург – Северная Ирландия Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Stade de Luxembourg» превью матча онлайн статистика коэффициенты Косово Республика Косово – Литва Дата проведения 18 ноября, 22:45, «стадион Фадиля Вокрри» превью матча онлайн статистика коэффициенты Лихтенштейн – Сан-Марино Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Райнпарк Штадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Польша – Шотландия Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты Хорватия – Португалия Дата проведения 18 ноября, 22:45, «Полюд» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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